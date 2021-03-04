Помер колишній соліст групи "Brutto" Сергій Корольов (Бразил), якому було всього 35 років

Про смерть музиканта стало відомо третього березня, пише Politeka.net. Артист не зміг перемогти важку хворобу.

"Сьогодні пішов наш брат - Бразил. Боєць. Герой. Надійний Друг. Світла Пам'ять тобі, Аміго! Ти бився до кінця", - написали автори поста в офіційній групі колективу.

Відомо, що два роки тому у Сергія Корольова була діагностована гліобластома правої півкулі головного мозку четвертого ступеня. Соліст переніс складну операцію, проте в підсумку його життя обірвалося.

Корольов виступав у групі з початку її заснування - з 2014 року. До цього артист не займався музикою, а працював фінансистом і був фанатом футболу. Крім того, Сергій захоплювався спортом, зокрема тайським боксом.

Корольов був один з вокалістів колективу разом з Сергієм Михалоком і Віталієм Гурковим. Його голос можна розрізнити під час виконання пісні "Гири".(Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Міхалок зазначав, що виконання цієї пісні довірили Бразилу, адже він краще за всіх розбирається в цих снарядах.

Віталій Гурков висловив співчуття, з приводу смерті колишнього колеги:

"Він бився до кінця! Останні слова, які я від нього чув були такими: "Коли приїдеш до Мінська? Заходь в гості!". Мир тобі брат! Світла пам'ять!...".

"Сумно, бачив на концертах і перед ними, справив враження доброго і скромного мужика", - прокоментував один з підписників.

Варто відзначити, що група "Brutto" була створена колишнім солістом гурту «Ляпис Трубецкой».

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