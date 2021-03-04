Умер бывший солист группы "Brutto" Сергей Королев (Бразил), которому было всего 35 лет

О смерти музыканта стало известно третьего марта, пишет Politeka.net. Артист не смог победить тяжелую болезнь.

"Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надёжный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты Сражался до конца", - написали авторы поста в официальной группе коллектива.

Известно, что два года назад у Сергея Королева была диагностирована глиобластома правого полушария головного мозга четвертой степени. Солист перенес сложную операцию, однако в итоге его жизнь оборвалась.

Королев выступал в группе с начала ее основания - с 2014 года. До этого артист не занимался музыкой, а работал финансистом и был фанатом футбола. Кроме того, Сергей увлекался спортом, в частности тайским боксом.

Королев был один из вокалистов коллектива вместе с Сергеем Михалоком и Виталием Гурковым. Его голос можно различить во время исполнения песни "Гири". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Михалок отмечал, что исполнения этой песни доверили Бразилу, ведь он лучше всех разбирается в этих снарядах.

Виталий Гурков выразил соболезнования, по поводу смерти бывшего коллеги:

"Он сражался до конца! Последние слова, которые я от него слышал были такими: "Когда приедешь в Минск? Заходи в гости!". Мир тебе брат! Светлая память!...".

"Грустно, видел на концертах и перед ними, произвел впечатление доброго и скромного мужика", - прокомментировал один из подписчиков.

Стоит отметить, что группа "Brutto" была создана бывшим солистом коллектива «Ляпис Трубецкой».

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