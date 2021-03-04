Доктор Євген Комаровський розповів, чи може нашкодити вакцина від коронавірусу
Своїм ставленням до вакцинації педіатр поділився в коментарі журналісту Дмитру Гордону.
За його словами, робити щеплення варто, уточнивши, що воно все-таки може негативно позначитися на здоров'ї.
"Звичайно, таке питання є. А чи є у тебе питання: Чи не шкодить коронавірус? У тебе є таке питання? Ні! У тебе ж немає сумнівів, що коронавірус шкодить. Чи може вакцина зашкодити більше, ніж коронавірус? Це вкрай малоймовірно, щоб вакцина могла нашкодити більше, ніж коронавірус. Жоден лікар навіть не може намалювати цей механізм", – поділився Комаровський.
Доктор підкреслив, що найближчим часом не планує робити ін'єкцію ліків, які зараз є в Україні, оскільки не так давно перехворів на вірус.
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Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого.
З початку кампанії імунізації першу дозу щеплення отримали 9568 осіб. В Україні офіційно поки ще немає людей, які завершили б вакцинацію, отримавши дві дози.
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