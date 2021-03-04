Доктор Евгений Комаровский рассказал, может ли навредить вакцина от коронавируса
Своим отношением к вакцинации педиатр поделился в комментарии журналисту Дмитрию Гордону.
По его словам, делать прививку стоит, уточнив, что она все-таки может негативно сказаться на здоровье.
"Конечно, такой вопрос есть. А есть ли у тебя вопрос: не вредит ли коронавирус? У тебя есть такой вопрос? Нет! У тебя же нет сомнений, что коронавирус вредит. Может ли вакцина навредить больше, чем коронавирус? Это крайне маловероятно, чтобы вакцина могла навредить больше, чем коронавирус. Ни один врач даже не может нарисовать этот механизм", – поделился Комаровский.
Доктор подчеркнул, что в ближайшее время не планирует делать инъекцию лекарства, которое сейчас есть в Украине, поскольку не так давно переболел вирусом.
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Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля.
С начала кампании иммунизации первую дозу прививки получили 9568 человек. В Украине официально пока еще нет людей, которые завершили бы вакцинацию, получив две дозы.
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