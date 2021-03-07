Напередодні 8 березня українцям пояснили, чи потрібне їм це свято і чи варто його відзначати зараз
В Українському інституті національної пам'яті розповіли, що розмови і суперечки навколо цієї теми не вщухають вже багато років в нашій країні, пише видання
У той же час відсвяткувати Міжнародний жіночий день не проти близько 70% українців.
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Практично всі опитані жінки вважають, що 8 березня - це свято весни, гарного настрою, свято квітів. Для жодного з опитаних цей день не має комуністичного забарвлення.
На думку керівника громадської організації "Асоціація політичних Наук" Дмитра Сінченка, 8 березня українці повинні відійти від "совкових рудиментів " і перестати його вважати національним святом, а це означає, що потрібно скасувати вихідний день, а також перестати дарувати подарунки і квіти.
"8 березня має повернути свій символізм Міжнародного Дня боротьби за права жінок і стати звичайним робочим днем. Феміністичні і соціалістичні організації нехай проводять свої демонстрації або інші заходи, якщо матимуть таке бажання, хто хоче-нехай святкує його вдома, згідно зі своїми уявленнями, але це не повинно бути українським національним святом", - говорить він.
Сінченко запропонував, як альтернативу "радянському" жіночому дню -День матері, або, що значно краще - День сім'ї.
"Таке свято могло б отримати той сенс, який сьогодні вкладається в "Свято Весни і любові", і дозволив би відійти від радянської традиції», - упевнений він.
Адже в умовах військової агресії Росії проти України, на думку Сінченка, святкування свят епохи СРСР утримує українців у руслі російсько-радянських наративів, даючи підстави для існування російських міфів про"один народ".
Нагадавши, в Україні знайшли заміну 8 березня.
Як повідомляла Politeka, 8 березня в Україні скасовують, готується заміна: "буде яскравіше і цікавіше»
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