В преддверии 8 марта украинцам объяснили, нужен ли им этот праздник и стоит ли его отмечать сейчас
В Украинском Институте национальной памяти рассказали, что разговоры и споры вокруг этой темы не утихают уже много лет в нашей стране, пишет издание
В тоже время отпраздновать Международный женский день не против около 70 % украинцев.
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Практически все опрошенные женщины считают, что 8 марта - это праздник весны, хорошего настроения, праздник цветов. Ни для одного из опрошенных этот день не имеет коммунистического окраса.
По мнению руководителя общественной организации "Ассоциация Политических Наук" Дмитрия Синченко, 8 марта украинцы должны отойти от «совковых рудиментов» и перестать его считать национальным праздником, а это значит, что нужно отменить выходной день, а также перестать дарить подарки и цветы.
"8 марта должно вернуть свой символизм Международного дня борьбы за права женщин и стать обычным рабочим днем. Феминистические и социалистические организации пусть проводят свои демонстрации или другие мероприятия, если будут иметь такое желание, кто хочет - пусть празднует его дома, согласно своим представлениям, но это не должно быть украинским национальным праздником", - говорит он.
Синченко предложил, как альтернативу "советскому" женскому дню - День матери, или, что значительно лучше - День семьи.
«Такой праздник мог бы получить тот смысл, который сегодня вкладывается в "Праздник весны и любви", и позволил бы отойти от советской традиции», - уверен он.
Ведь в условиях военной агрессии России против Украины, по мнению Синченко, празднование праздников эпохи СССР удерживает украинцев в русле российско-советских нарративов, давая основания для существования российских мифов про "один народ".
Напомним, в Украине нашли замену 8 марта.
Как сообщала Politeka, 8 марта в Украине отменяют, готовится замена: «Будет ярче и интересней»
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