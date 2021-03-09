Масштабна ДТП сталася в Кривому Розі, багато постраждалих

Увечері 8 березня на "Північному гірничо-збагачувальному комбінаті" зіткнулися поїзд і вахтовий автобус з працівниками підприємства. В результаті великої аварії травмовано п'ятеро людей, трьох з них госпіталізували.

Про це у соцмережі Фейсбук повідомив юрист профспілки "Свобода Праці" Ігор Токовенко. За його словами, постраждалі перебувають у міській лікарні №2, деталей про їх стан не відомо.

"За попередніми даними причиною аварії стали відсутність освітлення залізничного переїзду та несправний стан сигналізації", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися коментувати трагедію:

"Охреніти..."

"Хто власник, і як він буде відповідати за аварію?"

"Мовчить як миша, не пустили швидку допомогу з 1000, вантажили в місцеву, вивозили з кар'єру і перевантажували в міську, придумали історію, мовляв у КрАЗу колеса заклинило на переїзді! Мільйони вкладають в техніку безпеки, мільйони економії, а зад*очений переїзд не можуть зробити роками. Прикро, що черговий раз зроблять цапом-відбувайлом звичайного трудягу, і жодна шапка вище не полетить".

Раніше ми розповідали, в Києві сталася трагедія на Центральному залізничному вокзалі столиці. Чоловікові потягом відрізало ноги. Постраждалого у важкому стані забрали медики швидкої допомоги до лікарні.

Чи була це спроба самогубства або нещасний випадок - поки невідомо. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка і повинна встановити подробиці інциденту.

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