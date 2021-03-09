Масштабное ДТП произошло в Кривом Роге, много пострадавших

Вечером 8 марта на "Северном горно-обогатительном комбинате" столкнулись поезд и вахтовой автобус с работниками предприятия. В результате крупной аварии травмированы пять человек, троих из них госпитализировали.

Об этом в соцсети Фейсбук сообщил юрист профсоюза "Свобода Праці" Игорь Токовенко. По его словам, пострадавшие находятся в городской больнице №2, деталей об их состоянии не известно.

"По предварительным данным причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправное состояние сигнализации", - говорится в сообщении.

Пользователи кинулись комментировать трагедию:

"Охренеть..."

"Кто владелец, и как он будет отвечать за аварию?"

"Молчит как мыша, не пустили скорую помощь с 1000, грузили в местную, вывозили из карьера и перегружали в городскую, придумали историю, мол у краза колёса заклинило на переезде! Миллионы вкладывают в технику безопасности, миллионы экономии, а зад*оченый переезд не могут сделать годами. Обидно, что очередной раз сделают козлом отпущения обычного трудягу, и ни одна шапка свыше не улетит".

Ранее мы рассказывали, в Киеве произошла трагедия на Центральном железнодорожном вокзале столицы. Мужчине поездом отрезало ноги. Пострадавшего в тяжелом состоянии забрали медики скорой помощи в больницу.

Была ли это попытка самоубийства или несчастный случай - пока неизвестно. На месте работала следственно-оперативная группа, которая и должна установить подробности инцидента.

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