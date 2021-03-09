Масштабное ДТП произошло в Кривом Роге, много пострадавших
Вечером 8 марта на "Северном горно-обогатительном комбинате" столкнулись поезд и вахтовой автобус с работниками предприятия. В результате крупной аварии травмированы пять человек, троих из них госпитализировали.
Об этом в соцсети Фейсбук сообщил юрист профсоюза "Свобода Праці" Игорь Токовенко. По его словам, пострадавшие находятся в городской больнице №2, деталей об их состоянии не известно.
"По предварительным данным причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправное состояние сигнализации", - говорится в сообщении.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Трагическая гибель известного олигарха, появилась реакция президента и подробности: "Большая потеря..."
Ведущий "Холостячки" Решетник с гордостью показал стройную жену и троих сыновей: "Все такие красивые!"
Серьезная Ирина Билык неожиданно обратилась к украинкам, заговорив о жизни без мужчин: "Смогли бы?"
Ушла из жизни легендарная актриса-красавица, на ее фильмах выросли поколения: "Ее будет очень не хватать всем"
Пользователи кинулись комментировать трагедию:
"Охренеть..."
"Кто владелец, и как он будет отвечать за аварию?"
"Молчит как мыша, не пустили скорую помощь с 1000, грузили в местную, вывозили из карьера и перегружали в городскую, придумали историю, мол у краза колёса заклинило на переезде! Миллионы вкладывают в технику безопасности, миллионы экономии, а зад*оченый переезд не могут сделать годами. Обидно, что очередной раз сделают козлом отпущения обычного трудягу, и ни одна шапка свыше не улетит".
Ранее мы рассказывали, в Киеве произошла трагедия на Центральном железнодорожном вокзале столицы. Мужчине поездом отрезало ноги. Пострадавшего в тяжелом состоянии забрали медики скорой помощи в больницу.
Была ли это попытка самоубийства или несчастный случай - пока неизвестно. На месте работала следственно-оперативная группа, которая и должна установить подробности инцидента.
Напомним, жуткая авария произошла в Днепре, кадры с места ДТП: движение парализовано
Как сообщала Politeka, ЧП на железной дороге: людей вырезают из искореженного авто, кадры жуткой аварии
Также сообщалось, что трагедия с пассажиром случилась прямо в вагоне поезда на Одесчине: подробности ЧП