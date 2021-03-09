Ситуація з коронавірусом стає все небезпечнішою

Справа в тому, що недавно виявлені штами можуть нести особливу небезпеку і можуть бути стійкими до вакцин, наявних на сьогоднішній день. Про це, як повідомляє Голос Америки, заявили вчені і медики з США.

Тривогу викликають три нових штами, які виявили в Бразилії, Нью-Йорку і Каліфорнії.

Мутація вірусу, яку вперше виявили в Бразилії і назвали P. 1, вже зафіксована в шести американських штатах і Японії. Цей різновид виявили у багатьох людей, які вже одужали від коронавірусу. Що може свідчити про стійкість нового штаму до антитіл.

Інший різновид коронавірусу-B. 1.526 - виявили спершу в Нью-Йорку і прилеглих штатах. Вчені побоюються, що і цей штам, може виявитися більш стійким до певного курсу лікування і вакцинації.

Каліфорнійський штам, який називають B. 1.427 або B. 1.429, за попередніми висновками, може призводити до підвищеного ризику серйозних ускладнень або смертності. Зокрема, з поширенням цього виду пов'язують складну ситуацію у відділеннях інтенсивної терапії штату.

Якщо ці штами виявляться більш заразними і стійкими до вакцин, це може відкотити назад весь прогрес в боротьбі проти пандемії, застерігає директор американського Центру з контролю і запобігання захворювань Рошель Валенски.

У той же час, вказують дослідники, незважаючи на те, що нові мутації роблять вакцини менш ефективними, щеплення залишаються надзвичайно важливим засобом захисту від коронавірусу.

Про нові штами попередили і українців. Так, глава МОЗ Максим Степанов на щоденному брифінгу зазначив, що ряд країн призупинили ослаблення карантину через поширення нових штамів британського і південноафриканського штамів коронавірусу.

Міністр уточнив, що мутований вірус вже виявили на території країни.

"Цей штам коронавірусу відрізняється коротким інкубаційним періодом, 1-3 дні, він в три рази заразніше, характеризується зменшенням частки без симптомів або легких форм захворювання і, на жаль, високою смертністю", - повідомив міністр.

За словами Степанова, крім органів дихання, мутований вірус почав вражати нирки, печінку і центральну нервову систему.

Зазначимо, станом на ранок 9 березня в Україні коронавірусом захворіли 1 410 061 людина, одужали – 1 199 229; померли – 27 204.

За минулу добу, 8 березня, коронавірусну хворобу виявили ще у 3 261 людини. Також 975 осіб одужали, А 76 — померли від ускладнень. Всього за добу госпіталізували 1 837 пацієнтів з COVID-19.

В останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та в м.Київ (201).

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