Ситуация с коронавирусом становится все опаснее

Дело в том, что недавно обнаруженные штаммы могут нести особую опасность и могут быть устойчивыми к вакцинам, имеющимся на сегодняшний день. Об этом, как сообщает Голос Америки, заявили ученые и медики из США.

Тревогу вызывают три новых штамма, которые обнаружили в Бразилии, Нью-Йорке и Калифорнии.

Мутация вируса, которую впервые обнаружили в Бразилии и назвали P.1, уже зафиксирована в шести американских штатах и ​​Японии. Эту разновидность выявили у многих людей, которые уже выздоровели от коронавируса. Что может свидетельствовать об устойчивости нового штамма к антителам.

Другую разновидность коронавируса - B.1.526 - выявили сперва в Нью-Йорке и прилегающих штатах. Ученые опасаются, что и этот штамм, может оказаться более устойчивым к определенному курсу лечения и вакцинации.

Калифорнийский штамм, который называют B.1.427 или B.1.429, по предварительным выводам, может приводить к повышенному риску серьезных осложнений или смертности. В частности, с распространением этого вида связывают сложную ситуацию в отделениях интенсивной терапии штата.

Если эти штаммы окажутся более заразными и устойчивыми к вакцинам, это может откатить назад весь прогресс в борьбе против пандемии, предостерегает директор американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний Рошель Валенски.

В то же время, указывают исследователи, несмотря на то, что новые мутации делают вакцины менее эффективными, прививки остаются чрезвычайно важным средством защиты от коронавируса.

О новых штаммах предупредили и украинцев. Так, глава Минздрава Максим Степанов на ежедневном брифинге отметил, что ряд стран приостановили ослабление карантина из-за распространения новых штаммов британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

Министр уточнил, что мутировавший вирус уже обнаружили на территории страны.

«Этот штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, он в три раза заразнее, характеризуется уменьшением доли без симптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью», - сообщил министр.

По словам Степанова, кроме органов дыхания, мутировавший вирус начал поражать почки, печень и центральную нервную систему.

Отметим, по состоянию на утро 9 марта в Украине коронавирусом заболели 1 410 061 человек, выздоровели – 1 199 229; скончались – 27 204.

За прошедшие сутки, 8 марта, коронавирусную болезнь обнаружили еще у 3 261 человека. Также 975 человек выздоровели, а 76 — умерли от осложнений. Всего за сутки госпитализировали 1 837 пациентов с COVID-19.

В последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в г. Киев (201).

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