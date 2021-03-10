Астролог Павло Глоба передрік непростий час чотирьом знакам Зодіаку



За словами фахівця, в немилість зірок з 8 по 14 березня потраплять чотири представники зодіакального кола, передає Slovofraza.

Овен



Глоба радить велику увагу приділяти зовнішньому вигляду народженим під цим сузір'ям. За його словами, Овнам варто бути обережніше з поспішними рішеннями на роботі і в бізнесі, оскільки це може привести до серйозних фінансових втрат.

Складнощі можуть виникнути і особистому житті. Цілком можливо, що друга половинка захоче щось приховати.

Рак

Представники цього знака Зодіаку астролог радить ходити на побачення і присвячувати себе роботі, але все у вас може піти шкереберть під кінець тижня. 14 березня астролог називає несприятливим для вас днем.

Терези

З самого початку тижня зірки і планети, м'яко кажучи, будуть не в дусі, але не варто сумувати. Глоба радить не скаржитися на життя, бо це тільки погіршить ситуацію. Для збереження грошей фахівець рекомендує тимчасово призупинити непотрібні покупки.

Стрілець

На цьому тижні народжених під цим сузір'ям чекає багато домашніх проблем. Глоба радить зайнятися їх вирішенням і чим швидше, тим краще. чергу варто займатися саме ними. Вам варто менше приділяти час роботі і краще думати про близьких.

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