Астролог Павел Глоба предрек непростое время четырем знакам Зодиака



По словам специалиста, в немилость звезд с 8 по 14 марта попадут четыре представителя Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Овен



Глоба советует большое внимание уделять внешнему виду рожденным под этим созвездием. По его словам, Овнам стоит быть острожней с поспешными решениями на работе и в бизнесе, поскольку это может привести к серьезным финансовым потерям.

Сложности могут возникнуть и личной жизни. Вполне возможно, что вторая половинка захочет что-то скрыть.

Рак

Представители этого знака Зодиака астролог советует ходить на свидания и посвящать себя работе, но все у вас может пойти наперекосяк под конец недели. 14 марта астролог называет неблагоприятным для вас днем.

Весы

С самого начала недели звезды и планеты, мягко говоря, будут не в духе, но не стоит унывать. Глоба советует не жаловаться на жизнь, так как это только усугубит ситуацию. Для сохранения денег специалист рекомендует временно приостановить ненужные покупки.

Стрелец

На этой неделе рожденных под этим созвездием ждет много домашних проблем. Глоба советует заняться их решением в чем быстрее, тем лучше. очередь стоит заниматься именно ими. Вам стоит поменьше уделять время работе и лучше думать о близких.

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