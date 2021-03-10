Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, поділилася фото з пляжним луком

Заради того, щоб отримати свою популярність в мережі і цілу армію шанувальників, дівчина набрала кілька десятків кілограмів. За пару років зі стрункої скромниці Бахарі перетворилася на фатальну брюнетку, яку все частіше називають турецькою Кардашьян.

Дівчина не тільки відкинула збентеження, але і не реагує на критику. При цьому Гюль не показує зайвого і не влаштовує зйомки в білизні або непристойних нарядах. Найчастіше, дівчина просто вибирає для реклами сукні з відкритим декольте або костюми з вирізами на стегнах.

Що ж стосується пляжних луків, то тут Гюль обмежує себе однотонними бікіні за на завязочках. Цього разу Гюль вибрала купальник чорного кольору разом зі спеціальною пляжною спідницею з вирізами.

Трохи раніше також модель в білій сукні цього разу відкинула скромність і пристойності заради ефектного кадру на терасі. Вся справа в тому, що плаття Гюль виглядає більш ніж провокативно – величезних розмірів розріз на стегнах до самого верху був з'єднаний лише тонкими мотузочками.

"OMG шалено витончена фігура, красива фігура; чудово;... Я не впевнений, в яку гру вона грає️ ️ але вона виграла🏆; так вогонь; вершина гламуру, жаркості і краси 🔥; падаю для тебе; припини вже бути такою ідеальною людиною😮 одним словом, неймовірно красиво❤», - пишуть фанати у відповідь.

Нагадавши, Турецька Кардашьян вразила розмірами "динек" в червоному оксамиті

Також Politeka писала, що турецька Кардашьян в тісному ТОПі полонила соковитими формами, видно все

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Турецька Кардашьян посвітила добром в облягаючому вбранні в сітку