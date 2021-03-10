Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, поделилась фото с пляжным луком

Ради того, чтобы получить свою популярность в сети и целую армию поклонников, девушка набрала несколько десятков килограммов. За пару лет из стройной скромницы Бахари превратилась в роковую брюнетку, которую все чаще называют турецкой Кардашьян.

Девушка не только отбросила смущение, но и не реагирует на критику. При этом Гюль не показывает лишнего и не устраивает съемки в белье или неприличных нарядах. Чаще всего, девушка просто выбирает для рекламы платья с открытым декольте или костюмы с вырезами на бедрах.

Что же касается пляжных луков, то здесь Гюль ограничивает себя однотонными бикини за на завязочках. В этот раз Гюль выбрала купальник черного цвета вместе со специальной пляжной юбкой с вырезами.

Немногим ранее также модель в белом платье в этот раз отбросила скромность и приличия ради эффектного кадра на террасе. Все дело в том, что платье Гюль выглядит более чем провокативно – огромных размеров разрез на бедрах до самого верха был соединен лишь тонкими веревочками.

«OMG безумно изящная фигура, красивая фигура; Великолепно; ... Я не уверен, в какую игру она играет🤷‍♂️ но она выиграла🏆; Так огонь; Вершина гламура, жаркости и красоты 🔥; Падаю для тебя; Прекрати уже быть таким идеальным человеком😮 Одним словом, невероятно красиво❤», - пишут фанаты в ответ.

Напомним, турецкая Кардашьян впечатлила размерами «дынек» в красном бархате

Также Politeka писала, что турецкая Кардашьян в тесном топе пленила сочными формами, видно все

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая турецкая Кардашьян посветила добром в облегающем наряде в сетку