Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи спокусила формами в білизні



Зірка ніколи не соромилася своїх форм і демонструє їх на різних фото, пише Politeka.net. Хоча красуня зараз знаходиться в положенні, вона регулярно публікує спекотні кадри.

Однак шанувальники не забувають і про старі знімки. Так, в одній з фан-груп з'явилося фото, на якому Ратаковськи позує в одній ніжній білизні. Чорний ліфчик на тонких бретельках натягнувся на плечах, а легке мереживо надавало образу якоїсь спокуси.

Модель зробила високу зачіску, легкі локони були зачесані від обличчя. Хвилясте волосся лежало на плечах.

Красуня зробила яскравий манікюр, який привертав погляд не менше. Колір очей виділили темні тіні.

Емілі відкрила губи й подивилася в об'єктив.

За три години пост зібрав майже 40 лайків і багато коментарів.

"Неймовірна жінка", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи повідомила про вагітність в жовтні минулого року.

Зірка разом з чоловіком вирішили не говорити стать дитини. Модель любить відповідати друзям, що вона з чоловіком дізнається стать свого чада тільки в 18 років, коли він сам про це розповість.

"Люди набагато складніше, і їх визначають не геніталії", - поділилася модель.

Однак у грудні натякнула, кого чекає. Зірка показала фото книги з назвою Girlhood ("дівоцтво") у сторіс. Такий вибір змушує задуматися, адже модель очевидно перечитувала її.

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні.

Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні