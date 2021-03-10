Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски соблазнила формами в белье



Звезда никогда не стеснялась своих форм и демонстрирует их на разных фото, пишет Politeka.net. Хотя красотка сейчас находится в положении, она регулярно публикует жаркие кадры.

Однако поклонники не забывают и о старых снимках. Так, в одной из фан-групп появилось фото, на котором Ратаковски позирует в одном нежном белье. Черный лифчик на тонких бретельках натянулся на плечах, а легкое кружево придавало образу некого соблазна.

Модель сделала высокую прическу, легкие локоны были зачесаны от лица. Волнистые волосы лежали на плечах.

Красотка сделала яркий маникюр, который привлекал взгляд не меньше. Цвет глаз выделили темные тени.

Эмили приоткрыла губы и посмотрела в объектив.

За три часа пост собрал почти 40 лайков и много комментариев.

"Невероятная женщина", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски сообщила о беременности в октябре прошлого года.

Звезда вместе с мужем решили не говорить пол ребенка. Модель любит отвечать друзьям, что она с мужем узнает пол своего чада только в 18 лет, когда он сам об этом расскажет.

"Люди намного сложнее, и их определяют не гениталии», — поделилась модель.

Однако в декабре намекнула, кого ждет. Звезда показала фото книги с названием Girlhood ("девичество") в сторис. Такой выбор заставляет задуматься, ведь модель очевидно перечитывала ее.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини