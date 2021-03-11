Xiaomi надала версію свого флагмана Xiaomi Mi 11 для жінок



Новинку показали на сторінці компанії у соціальній мережі Weibo, передає Politeka.net.

У комплект увійдуть навушники Redmi Airdots 3, помада Givenchy Le Rouge N°888 і масажер для чищення обличчя Xiaomi Mijia Sonic Facial Cleanser.

А головним елементом набору стане Xiaomi Mi 11.

Таких комплектів буде надано всього 500 штук.



Ціна такого набору не повідомляється і, судячи з усього, його можна буде отримати взявши участь в акціях, які анонсовані з 13 по 16 березня.



У Мережі вже щосили обговорюють новинку від Xiaomi.

"Та якось зашкварно таке дарувати. Знову то навушники відвалюватися будуть, то камери милити, то ще чого", " Кому дарувати, чого дарувати - незрозуміло. Випущено всього 500 комплектів, в продаж не потраплять", "Ну, дивний подарунок. Чекаємо у відповідь подарунок для мужиків: набір зимової гуми в камуфляжному кольорі, строго в одному розмірі. З іншого боку, хто їх зрозуміє, цих азіатів. Може бути у них по іншому все", - писали в мережі.

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