Xiaomi предоставила версию своего флагмана Xiaomi Mi 11 для женщин



Новинку показали на страничке компании в социальной сети Weibo, передает Politeka.net.

В комплект войдут наушники Redmi Airdots 3, помада Givenchy Le Rouge N°888 и массажёр для чистки лица Xiaomi Mijia Sonic Facial Cleanser.

А главным элементом набора станет Xiaomi Mi 11.

Таких комплектов будет предоставлено всего 500 штук.



Цена такого набора не сообщается и, судя по всему, его можно будет получить приняв участие в акциях, которые анонсированы с 13 по 16 марта.



В сети уже вовсю обсуждают новинку от Xiaomi.

"Да как-то зашкварно такое дарить. Опять то наушники отваливаться будут, то камеры мылить, то ещё чего", "Кому дарить, чего дарить — непонятно. Выпущено всего 500 комплектов, в продажу не попадут", "Ну, странный подарок. Ждем в ответ подарок для мужиков: набор зимней резины в камуфляжном цвете, строго в одном размере. С другой стороны, кто их поймет, этих азиатов. Может быть у них по другому все", - писали в сети.

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