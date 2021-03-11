Астролог Тамара Глоба назвала щасливчиків березня серед знаків Зодіаку
Як передає Politeka.net, гороскоп на перший місяць весни фахівець опублікувала на своєму Youtube-каналі.
Овен
Народженим під цим сузір'ям Глоба обіцяє хороші перспективи на роботі. Овни будуть особливо щасливі в першій половині місяця, але кінця місяця може нахлинути втома і з'явиться бажання перепочити. Попри труднощі, з'являться Популярність, успіх і підвищену увагу публіки.
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Близнюки
Великий успіх і нові можливості астролог обіцяє представника цього знака Зодіаку. За словами Глоби, у вас з'явиться можливість примножити свої фінанси далеко від дому. Ваші поїздки і відрядження увінчаються успіхом. Ви отримаєте підтримку сім'ї і близьких людей у всіх своїх починаннях.
Діва
Розбагатіти в березні зможуть і Діви. Астролог обіцяє успішний період на роботі, де ви з легкістю зміцните свої позиції. Чималу роль у Вашому житті зіграють любов і улюблені люди, тому зверніть увагу на сім'ю і справи дітей, особливо в другій половині березня.
Стрілець
Запорукою успіху для народжених під цим сузір'ям стане їх оточення. Вас чекають хороші заробітки, договори та перспективи. Але не варто забувати і про своїх близьких: особливу увагу їм потрібно приділити під кінець місяця.
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