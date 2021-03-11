Астролог Тамара Глоба назвала счастливчиков марта среди знаков Зодиака

Как передает Politeka.net, гороскоп на первый месяц весны специалист опубликовала на своем Youtube-канале.

Овен

Рожденным под этим созвездием Глоба обещает хорошие перспективы на работе. Овны будут особенно удачливы в первой половине месяца, но концу месяца может нахлынуть усталость и появится желание передохнуть. Несмотря на трудности, появятся популярность, успех и повышенное внимание публики.

Близнецы

Большой успех и новые возможности астролог обещает представителя этого знака Зодиака. По словам Глобы, у вас появится возможность преумножить свои финансы вдали от дома. Ваши поездки и командировки увенчаются успехом. Вы получите поддержку семьи и близких людей во всех своих начинаниях.

Дева



Разбогатеть в марте смогут и Девы. Астролог обещает успешный период на работе, где вы с легкостью укрепите свои позиции. Немалую роль в вашей жизни сыграют любовь и любимые люди, поэтому обратите внимание на семью и дела детей, особенно во второй половине марта.

Стрелец

Залогом успеха для рожденных под этим созвездием станет их окружение. Вас ждут хорошие заработки, договоры и перспективы. Но не стоит забывать и о своих близких: особое внимание им нужно уделить под конец месяца.





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