67-річна актриса і зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко не перестає дивувати своїх фанатів
Так, в мережі активно обговорюють архівне чорне-біле фото полюбилася артистки, на якому вона представлена зовсім молоденькою, передає Politeka.net
Знімок-портрет оприлюднили на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій Тетяні Кравченко.
"Спогадуючи про молодість... 💖 Зі святом Масляної!» ,- йдеться у підписі до фото.
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На ньому вона грайливо і заманливо дивиться в кадр, при цьому видно, що в молодості артистка носила коротку зачіску.
До слова, Тетяна Кравченко народилася в Донецьку, а живе і будує свою кар'єру в Росії. Вона зіграла безліч ролей, проте найбільше полюбилася телеглядачеві після гучного телесеріалу «Свати».
Персонаж Кравченко Валюха - жінка добра і життєрадісна, яка в будь-який момент здатна підняти настрій. У парі з Добронравовим вони виглядали просто чудово.
Звичайно ж така публікація не залишилася без уваги шанувальників Тетяни. Менш ніж за годину фотографія отримала понад 5 тисяч відміток "Мені подобається".
"Природна краса!Погляд космос!Посмішка-ворожка!", "Ух краса яка"," очі, калейдоскоп вогнів🔥 🔥 🔥"," дуже вдале фото", " суцільне чарівність... 🔥 ", "Жінка-бомба", - висловилися в мережі.
Нагадаємо, що Валюха зі " Сватів "несподівано облила брудом власного чоловіка, Добронравов не витримав:" Ну, ти не захоплюйся...".
Як повідомляла Politeka, нові " Свати "вийдуть без улюблених героїв, замінити неможливо: "серце зупинилося до приїзду" швидкої", фото.
Також Politeka писала, що Валюха зі " Сватів "приголомшила появою у вишиванці:" Боже, як же я вас...".