67-річна актриса і зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко не перестає дивувати своїх фанатів

Так, в мережі активно обговорюють архівне чорне-біле фото полюбилася артистки, на якому вона представлена зовсім молоденькою, передає Politeka.net

Знімок-портрет оприлюднили на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій Тетяні Кравченко.

"Спогадуючи про молодість... 💖 Зі святом Масляної!» ,- йдеться у підписі до фото.

На ньому вона грайливо і заманливо дивиться в кадр, при цьому видно, що в молодості артистка носила коротку зачіску.

До слова, Тетяна Кравченко народилася в Донецьку, а живе і будує свою кар'єру в Росії. Вона зіграла безліч ролей, проте найбільше полюбилася телеглядачеві після гучного телесеріалу «Свати».

Персонаж Кравченко Валюха - жінка добра і життєрадісна, яка в будь-який момент здатна підняти настрій. У парі з Добронравовим вони виглядали просто чудово.

Звичайно ж така публікація не залишилася без уваги шанувальників Тетяни. Менш ніж за годину фотографія отримала понад 5 тисяч відміток "Мені подобається".

"Природна краса!Погляд космос!Посмішка-ворожка!", "Ух краса яка"," очі, калейдоскоп вогнів🔥 🔥 🔥"," дуже вдале фото", " суцільне чарівність... 🔥 ", "Жінка-бомба", - висловилися в мережі.

Нагадаємо, що Валюха зі " Сватів "несподівано облила брудом власного чоловіка, Добронравов не витримав:" Ну, ти не захоплюйся...".

Як повідомляла Politeka, нові " Свати "вийдуть без улюблених героїв, замінити неможливо: "серце зупинилося до приїзду" швидкої", фото.

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