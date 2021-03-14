67-летняя актриса и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко не перестает удивлять своих фанатов

Так, в сети активно обсуждают архивное черное-белое фото полюбившейся артистки, на котором она представлена совсем молоденькой, передает Politeka.net

Снимок-портрет обнародовали на одной из фан-страниц в Инстаграм, посвященной Татьяне Кравченко.

«Воспоминая о молодости... 💖 С праздником Масленицы!», - говорится в подписи к фото.

На нем она игриво и заманчиво смотрит в кадр, при этом видно, что в молодости артистка носила короткую прическу.

К слову, Татьяна Кравченко родилась в Донецке, а живет и строит свою карьеру в России. Она сыграла множество ролей, однако больше всего полюбилась телезрителю после нашумевшего телесериала «Сваты».

Персонаж Кравченко Валюха – женщина добрая и жизнерадостная, которая в любой момент способна поднять настроение. В паре с Добронравовым они смотрелись просто великолепно.

Конечно же такая публикация не осталась без внимания поклонников Татьяны. Менее чем за час фотография получила свыше 5 тысяч отметок "Мне нравится".

"Естественная красота!Взгляд космос!Улыбка-ворожея!", "Ух красота какая", "Глаза, калейдоскоп огней🔥🔥🔥", "Очень удачное фото", "Сплошное очарование... 🔥", "Женщина-бомба", - высказались в сети.

Напомним, что Валюха из "Сватов" неожиданно облила грязью собственного мужа, Добронравов не выдержал: "Ну, ты не увлекайся...".

Как сообщала Politeka, новые "Сваты" выйдут без любимых героев, заменить невозможно: "Сердце остановилось до приезда "скорой", фото.

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" огорошила появлением в вышиванке: "Боже, как же я вас...".