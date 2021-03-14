Популярна співачка MamaRika зачарувала шанувальників весняними фото на тлі моря

Як пише Politeka.net фотографії Українська знаменитість розмістила у себе в Instagram.

Так, красуня прогулялася по узбережжю Чорного моря. Для цього вона одягла дуже яскравий одяг: на ній було рожеве пальто в тон пасом волосся, а також сині джинси.

Співачка спочатку радісно позувала на камеру, а потім почала морщиться. У підписі до знімків MamaRika зізналася, що їй набридла Мерзенна погода за вікном.

Фанати почали із захопленням комметіровать барвисті фотографії артистки.

"Красуня", " Фонтанкаааа.... Як я влітку люблю ці пляжі ❤️❤️❤️", - пишуть в мережі.

Раніше ми розповідали, як MamaRika в прозорій сукні вийшла заміж за Сергія Середу. Церемонія пройшла на райському острові.

"Ми вирішили сховатися від усіх і втекти на острів. Це було принципово важливо для того, щоб нас ніщо не відволікало і ми належали тільки один одному", – розповідала співачка.

Церемонія пройшла на пустельному пляжі острова Панган, що належить Таїланду. Там був присутній тільки місцевий житель, який провів таїнство обміну клятвами.

Нагадавши, MamaRika розповіла про інтимні стосунки з дівчиною

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