Популярная певица MamaRika очаровала поклонников весенними фото на фоне моря
Как пишет Politeka.net фотографии украинская знаменитость разместила у себя в Инстаграм.
Так, красотка прогулялась по побережью Черного моря. Для этого она надела очень яркую одежду: на ней было розовое пальто в тон прядей волос, а также синие джинсы.
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Певица сначала радостно позировала на камеру, а потом начала морщится. В подписи к снимкам MamaRika призналась, что ей надоела мерзкая погода за окном.
Фанаты принялись с восторгом комметировать красочные фотографии артистки.
"Красотка", "Фонтанкаааа.... Как я летом люблю эти пляжи ❤️❤️❤️", - пишут в сети.
Ранее мы рассказывали, как MamaRika в прозрачном платье вышла замуж за Сергея Середу. Церемония прошла на райском острове.
"Мы решили скрыться ото всех и сбежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу", – рассказывала певица.
Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган, что принадлежит Таиланду. Там присутствовал только местный житель, который провел таинство обмена клятвами.
Напомним, MamaRika рассказала об интимных отношениях с девушкой
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