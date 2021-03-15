Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 7-річної Маші Борисової, ним виявився місцевий житель

Затримання відбулося 14 березня. Глава Нацполіції ігор Клименко на своїй сторінці в Facebook повідомив деталі операції.

За його словами, слідчим відразу було зрозуміло, що тіло підкинув хтось із місцевих, так як занедбаний сарай, де знайшли вбиту дитину, перед цим перевіряли не один раз.

Зазначається, що слідчі та оперативники опитали всіх жителів щасливого, десятки людей пройшли через детектор брехні.

Клименко повідомив, що коли поліцейські прийшли в будинок ймовірного злочинця, той лежав з порізаними венами. Чоловіка врятували, щоб він міг постати перед судом.

"Прошу вас: слідкуйте за своїми дітьми. Не залишайте їх без нагляду. Тому що будь — який "хороший дядько" може виявитися і не таким вже й хорошим", - додав глава Нацполіції.

Зазначимо, у ЗМІ називається різний вік затриманого, різні джерела пишуть, що йому 52, 62 або 63 роки. Повідомляється, що чоловік жив на одній вулиці з родиною дівчинки.

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Резонансна справа сколихнула Україну.

Волонтер Катерина Головачова, яка брала участь у пошуках зниклої дівчинки, трохи відкрила таємницю і розповіла про особу підозрюваного.

«У мене були підозри, що це може бути він. Він раніше судимий за згвалтування. У пошуках дівчинки разом з місцевими він не брав участі. Щось мені підказувало, що це він», — написала волонтер у соцмережі, передають "Факти".

Однак не всі вірять, що вбивцею може бути саме той, кого затримали.

"Все зрозуміло колишній зек, почали пресувати, людина не витримав, розкрив собі вени", "А до цього ці люди кричали, що це хресний", "може з цього і вени різав, тому що не винен! Знає, що за це буде у в'язниці, обізнаний по першому разу! А справжнього винного відпустять!", "Нестиковок дуже багато. Відчуття, що за вуха притягнули. Чому собаки пошукові повели на зупинку, а не привели до будинку вбивці? Чому вік підозрюваного за добу змінився тричі?" - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Маша пропала 7 березня, відпросившись ввечері у мами погуляти на вулиці. Коли дочка не повернулася, жінка підняла на вуха все село і поліцію, в цей же день почалися масштабні пошуки дитини.

Труп дівчинки виявили 11 березня в сараї. Вона була загорнута в поліетиленовий мішок, зав'язаний стрічкою.

У поліції заявили, що на тілі дівчинки були сліди насильницької смерті і згвалтування. Ймовірно, дитину душили.

Нагадаємо, 7-річну Машу Борисову поховали в рідному селі, трагічні кадри: "зупинялися біля місць, де вона..."

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