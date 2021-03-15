Полиция задержала подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой, им оказался местный житель

Задержание состоялось 14 марта. Глава Нацполиции Игорь Клименко на своей странице в Facebook сообщил детали операции.

По его словам, следователем сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных, так заброшенный сарай, где нашли убитого ребенка, перед этим проверяли не один раз.

Отмечается, что следователи и оперативники опросили всех жителей Счастливого, десятки людей прошли через детектор лжи.

Клименко сообщил, что когда полицейские пришли в дом предполагаемого преступника, тот лежал с порезанными венами. Мужчину спасли, чтобы он мог предстать перед судом.

"Прошу вас: следите за своими детьми. Не оставляйте их без присмотра. Потому что любой "хороший дядя" может оказаться и не таким уж и хорошим", — добавил глава Нацполиции.

Отметим, в СМИ называется разный возраст задержанного, разные источники пишут, что ему 52, 62 или 63 года. Сообщается, что мужчина жил на одной улице с семьей девочки.

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Резонансное дело всколыхнуло Украину.

Волонтер Екатерина Головачева, которая принимала участие в поисках пропавшей девочки, немного приоткрыла тайну и рассказала о личности подозреваемого.

«У меня были подозрения, что это может быть он. Он ранее судимый за изнасилование. В поисках девочки вместе с местными он не участвовал. Что-то мне подсказывало, что это он», — написала волонтер в соцсети, передают "Факты".

Однако не все верят, что убийцей может быть именно тот, кого задержали.

«Все понятно бывший зек, начали прессовать, человек не выдержал, вскрыл себе вены», «А до этого эти люди кричали, что это крестный», «Может по этому и вены резал, потому что не виновен! Знает, что за это будет в тюрьме, осведомлен по первому разу! А настоящего виновного отпустят!», «Несостыковок очень много. Ощущение, что за уши притянули. Почему собаки поисковые увели на остановку, а не привели к дому убийцы? Почему возраст подозреваемого за сутки поменялся трижды?» - пишут в Сети.

Напомним, Маша пропала 7 марта, отпросившись вечером у мамы погулять на улице. Когда дочь не вернулась, женщина подняла на уши все село и полицию, в этот же день начались масштабные поиски ребенка.

Труп девочки обнаружили 11 марта в сарае. Она была завернута в полиэтиленовый мешок, завязанный лентой.

В полиции заявили, что на теле девочки были следы насильственной смерти и изнасилования. Вероятно, ребенка душили.

Напомним, 7-летнюю Машу Борисову похоронили в родном селе, трагические кадры: "Останавливались возле мест, где она..."

Как сообщала Politeka, на Одесчине мужчина надругался над школьницей, подробности.

Также Politeka писала, что трагедия с 7-летней девочкой обрастает новыми деталями: "Тело было в мешке для сахара".