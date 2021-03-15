З'явилися подробиці смертельної ДТП, яка сталася в ніч на понеділок, 15 березня, у Деснянському районі Києва

На перехресті проспекту Романа Шухевича і бульвару Перова п'яний водій Toyota на швидкості влетів в автомобіль Skoda, в результаті чого дві людини загинули на місці. Про це повідомив Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Очевидці розповіли, що ДТП сталося, коли автомобілі зупинилися на світлофорі. позашляховик Toyota Land Cruiser в'їхав в Skoda, яка під'їхала, коли загорівся заборонний сигнал. Легковик об удару зім'яло.

Водій і пасажирка Skoda отримали несумісні з життям травми. Їхні тіла з понівеченого авто діставали рятувальники за допомогою пневмоінструменту і бензоріза.

Водій позашляховика не постраждав. Перевірку на стан алкогольного сп'яніння показала у нього перевищення допустимої норми більш ніж вдесятеро-2,05 проміле.

Чоловіка 1992 року народження затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У поліції зазначили, що за фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами керуючими транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За інформацією "Київ Оперативний", винуватцем ДТП є 29-річний уродженець села Почапинці Жмеринського району Вінницької області. Він виявився колишнім працівником правоохоронних органів.

У поліції Києва повідомили, що винуватця поліцейські затримали і почали досудове розслідування.

Повідомляється, що ще до 2018 року чоловік працював у поліції охорони Вінницької області.

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