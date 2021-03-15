Появились подробности смертельного ДТП, которое произошло в ночь на понедельник, 15 марта, в Деснянском районе Киева

На перекрестке проспекта Романа Шухевича и бульвара Перова пьяный водитель Toyota на скорости влетел в автомобиль Skoda, в результате чего два человека погибли на месте. Об этом сообщил Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Очевидцы рассказали, что ДТП произошло, когда автомобили остановились на светофоре. внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в Skoda, которая подъехала, когда загорелся запрещающий сигнал. Легковушку о удара смяло.

Водитель и пассажирка Skoda получили несовместимые с жизнью травмы. Их тела из искореженного авто доставали спасатели с помощью пневмоинструмента и бензореза.

Водитель внедорожника не пострадал. Проверку на состояние алкогольного опьянения показала у него превышение допустимой нормы более чем в десять раз – 2,05 промилле.

Мужчину 1992 года рождения задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В полиции отметили, что по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

По информации "Киев Оперативный", виновником ДТП является 29-летний уроженец села Почапинцы Жмеринского района Винницкой области. Он оказался бывшим работником правоохранительных органов.

В полиции Киева сообщили, что виновника полицейские задержали и начали досудебное расследование.

Сообщается, что еще до 2018 года мужчина работал в полиции охраны Винницкой области.

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