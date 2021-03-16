Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яких чекає успішних період найближчим часом
За словами фахівця, чотирьом представникам зодіакального кола буде супроводжувати удача з 15 по 21 березня, передає Slovofraza.
Тілець
Як стверджує Глоба, запорукою успіху на роботі і в бізнесі стане ваше прагнення до розвитку нових навичок. Тельці зможуть поліпшити своє фінансове становище. В особистому житті вам доведеться трохи пофантазувати і внести трохи різноманітності в відносини.
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Народжені під цим сузір'ям будуть переживати найуспішніші дні 17 і 18 березня. Багатьох очікує підвищення і збільшення доходів. Більш того, вам буде під силу залагодити всі проблеми і нерозуміння в особистому житті.
Діва
Середа і четвер на цьому тижні принесуть Дівам удачу в особистому житті. Вже сімейним представникам цього знака Зодіаку Глоба радить уникати скандалів зі своїй другій половинці. Вам варто проявити себе з дипломатичного боку і припиняти непорозуміння в їх зародку.
Риби
Великою удачею і успіхом ознаменується для вас тиждень з 14 по 21 березня. Астролог попереджає, що для досягнення бажаного Рибам варто відмовитися від речей, які позбавляють нас щастя. Астролог повідомляє, що у риб починається ідеальний час для того, щоб почати нове життя, змінити щось кардинально на найглибшому рівні.
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