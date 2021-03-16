Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет успешных период в ближайшее время
По словам специалиста, четырем представителям Зодиакального круга будет сопутствовать удача с 15 по 21 марта, передает Slovofraza.
Телец
Как утверждает Глоба, залогом успеха на работе и в бизнесе станет ваше стремление к развитию новых навыков. Тельцы смогут улучшить свое финансовое положение. В личной жизни вам придется немного пофантазировать и внести немного разнообразия в отношения.
Рак
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Рожденные под этим созвездием будут переживать самые успешные дни 17 и 18 марта. Многих ожидает повышение и увеличение доходов. Более того, вам будет под силу уладить все проблемы и непонимания в личной жизни.
Дева
Среда и четверг на этой неделе принесут Девам удачу в личной жизни. Уже семейным представителям этого знака Зодиака Глоба советует избегать скандалов со своей второй половинке. Вам стоит проявить себя с дипломатической стороны и пресекать недопонимания в их зародыше.
Рыбы
Большой удачей и успехом ознаменуется для вас неделя с 14 по 21 марта. Астролог предупреждает, что для достижения желаемого Рыбам стоит отказаться от вещей, которые лишают нас счастья. Астролог сообщает, что у Рыб начинается идеальное время для того, чтобы начать новую жизнь, изменить что-то кардинально на самом глубоком уровне.
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