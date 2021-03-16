Компанія Xiaomi представила нову версію смартфона Xiaomi Mi 11
Новинка від китайських дизайнерів отримала назву Xiaomi Mi 11 Star Diamond Gift Box Edition, передає Politeka.net.
При його створенні, фахівці надихалися розсипами діамантів і зірок на чистому нічному небі.
На думку розробників, такий стиль задньої панелі смартфона припаде до душі жіночої аудиторії.
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У такому ж стилі представлена і упаковка Xiaomi Mi 11 Star Diamond Gift Box Edition.
Новинка повністю відповідає стандартній версії, але ціна на неї поки невідома.
Смартфон отримав екран AMOLED, який отримав задовільні оцінки від експертів DisplayMate. Дисплей з діагоналлю 6,81 дюйма при роздільній здатності 2к (3200 х 1440 пікселів) підтримує частоту оновлення зображення 120 Гц і частоту опитування сенсорного шару 480 Гц.
У популярному тестовому додатку AnTuTu дана модель набрала понад 745 тис.балів.
Такий дизайн Xiaomi Mi 11 здивував користувачів мережі. Стиль смартфона припав до душі не всім.
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