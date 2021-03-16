Новинка сподобалася не всім

Новинка повністю відповідає стандартній версії, але ціна на неї поки невідома.

Смартфон отримав екран AMOLED, який отримав задовільні оцінки від експертів DisplayMate. Дисплей з діагоналлю 6,81 дюйма при роздільній здатності 2к (3200 х 1440 пікселів) підтримує частоту оновлення зображення 120 Гц і частоту опитування сенсорного шару 480 Гц.



У популярному тестовому додатку AnTuTu дана модель набрала понад 745 тис.балів.

Такий дизайн Xiaomi Mi 11 здивував користувачів мережі. Стиль смартфона припав до душі не всім.



