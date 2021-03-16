Компания Xiaomi представила новую версию смартфона Xiaomi Mi 11
Новинка от китайских дизайнеров получила название Xiaomi Mi 11 Star Diamond Gift Box Edition, передает Politeka.net.
При его создании, специалисты вдохновлялись россыпями бриллиантов и звёзд на чистом ночном небе.
По мнению разработчиков, такой стиль задней панели смартфона придется по душе женской аудитории.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Сочная жена DZIDZIO в мини показала свое богатство во всей красе, в сети не выдержали: «Пусть Михаил вас…»
"Народ готовит самосуд": в селе, где нашли мертвой Машу Борисову, люди едва сдерживают себя
Устрашающая пустота: как выглядит безлюдный Буковель после бунта в эти минуты, кадры
На Украину надвигается мощное наводнение: уже затопило села и дороги, кадры разрушительной стихии
В таком же стиле представлена и упаковка Xiaomi Mi 11 Star Diamond Gift Box Edition.
Новинка полностью соответствует стандартной версии, но цена на нее пока неизвестна.
Смартфон получил экран AMOLED, который получил удовлетворительные оценки от экспертов DisplayMate. Дисплей с диагональю 6,81 дюйма при разрешении 2К (3200 х 1440 пикселей) поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц и частоту опроса сенсорного слоя 480 Гц.
В популярном тестовом приложении AnTuTu данная модель набрала более 745 тыс. баллов.
Такой дизайн Xiaomi Mi 11 удивил пользователей сети. Стиль смартфона пришелся по душе не всем.
Ранее Politeka писала, что Nokia представила мощный ответ Xiaomi
Напомним, что украинцев научат шпионить друг за другом, как это будет: "Можно установить на свой смартфон..."
Также Politeka сообщала, как разблокировать телефон в домашних условиях: полезная инструкция.