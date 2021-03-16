Новинка понравилась не всем

Новинка полностью соответствует стандартной версии, но цена на нее пока неизвестна.

Смартфон получил экран AMOLED, который получил удовлетворительные оценки от экспертов DisplayMate. Дисплей с диагональю 6,81 дюйма при разрешении 2К (3200 х 1440 пикселей) поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц и частоту опроса сенсорного слоя 480 Гц.



В популярном тестовом приложении AnTuTu данная модель набрала более 745 тыс. баллов.

Такой дизайн Xiaomi Mi 11 удивил пользователей сети. Стиль смартфона пришелся по душе не всем.



