Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардашьян", показала свої видатні форми з усіх боків

Як передає Politeka.net, кадрами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Квітко, яка набула популярності у світі завдяки видатним формам, не соромиться демонструвати фігуру в пікантному вигляді. Знаючи про свої переваги модель часто показує знімки в стилі "белфі" (тобто коли акцент робиться на сідницях).

Але цього разу Квітко вирішила просто убити своїх шанувальників і змусила вибирати, що їм більше подобається її пишні груди або ж видатна п'ята точка.

На одному з фото Квітко позувала спиною до камери, дозволяючи милуватися вражаючими формами в обтягуючій сукні міні.

Потім вона повернулася передом, блиснувши пишним бюстом, які ледь утримувався в глибокому декольте. Потрібно віддати належне, дівчина действітельлно знає, як виглядати максимально гаряче.

Пікантне вбрання Квітко доповнила сріблястими ботфортами на шпильці, які в поєднанні з екстра-короткою сукнею виглядають дуже спокусливо.

"О, Боже мій, ти така красива", "Виглядаєш приголомшливо", "Красуня", - захоплюються користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні.

Як Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім" у відвертому купальнику.

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах.