Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардашьян", показала свої видатні форми з усіх боків
Як передає Politeka.net, кадрами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Квітко, яка набула популярності у світі завдяки видатним формам, не соромиться демонструвати фігуру в пікантному вигляді. Знаючи про свої переваги модель часто показує знімки в стилі "белфі" (тобто коли акцент робиться на сідницях).
Але цього разу Квітко вирішила просто убити своїх шанувальників і змусила вибирати, що їм більше подобається її пишні груди або ж видатна п'ята точка.
На одному з фото Квітко позувала спиною до камери, дозволяючи милуватися вражаючими формами в обтягуючій сукні міні.
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Потім вона повернулася передом, блиснувши пишним бюстом, які ледь утримувався в глибокому декольте. Потрібно віддати належне, дівчина действітельлно знає, як виглядати максимально гаряче.
Пікантне вбрання Квітко доповнила сріблястими ботфортами на шпильці, які в поєднанні з екстра-короткою сукнею виглядають дуже спокусливо.
"О, Боже мій, ти така красива", "Виглядаєш приголомшливо", "Красуня", - захоплюються користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні.
Як Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім" у відвертому купальнику.
Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах.