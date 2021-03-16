Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", показала свои выдающиеся формы со всех сторон

Как передает Politeka.net, кадрами звезда поделилась на своей странице в Инстаграм.

Квитко, которая приобрела популярность в мире благодаря выдающимся формам, не стесняется демонстрировать фигуру в пикантном виде. Зная о своих достоинствах модель часто показывает снимки в стиле «белфи» (т.е. когда акцент делается на ягодицах).

Но в этот раз Квитко решила просто сразить своих поклонников и заставила выбирать, что им больше нравится ее пышная грудь или же выдающаяся пятая точка.

На одном из фото Квитко позировала спиной к камере, позволяя любоваться впечатляющими формами в обтягивающем платье мини.

Затем она повернулась передом, блеснув пышным бюстом, которые едва удерживался в глубоком декольте. Нужно отдать должное, девушка действительлно знает, как выглядеть максимально горячо.

Пикантный наряд Квитко дополнила серебристыми ботфортами на шпильке, которые в сочетании с экстра-коротким платьем выглядят очень соблазнительно.

«О, Боже мой, ты такая красивая», «Выглядишь потрясающе», «Красотка», - восхищаются пользователи Сети.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини.

Как Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике.

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах.