Знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі, не приховує своєї любові до шкідливої їжі

Струнка супермодель не має особливих секретів краси, вона спокійно хвалиться фігурою без одягу, гуляє на вулиці в ліфчику замість блузки або взагалі в одному піджаку. При цьому плоский живіт моделі і її форми завжди дивували шанувальників.

Вся справа в тому, що в мережі досить багато фото з Ратаковскі, яка любить смачно поїсти і не відмовляє собі у шкідливій їжі. Примітно і те, що Емілі намагається харчуватися збалансованим меню, в якому є все: білки, вуглеводи і жири.

Якщо ж вранці модель дозволяє собі випічку або булочки, то вдень є щось легке-салат або сендвіч. Все це можна приправити свіжим овочевим соком. Як видно на фото в мережі, бувають і несподівані винятки, адже дівчина дуже любить насичену їжу. Багато дивуються і формам Емілі, відзначаючи в коментарях "ух, яка соковита", кажучи не тільки про страви на столі моделі.

"Думаю, періодично можна дозволяти собі зайвого. Я не божевільний про чіпси, але люблю насолоджуватися кексом або круасаном вранці. Дуже важливо давати собі послаблення, але разом з тим думати про те, що входить в продукти, чим саме ти харчуєшся», - розповідала раніше Ратаковскі.

Раніше на фан-сторінках Ратаковскі з'явилися останні Кращі фото із зіркою, поки що не бажає говорити про себе. Так, пікантний кадр, на якому Емілі позувала в одній білизні і тонкій майці вийшов досить зайвим, адже на фото зірка не приховувала себе справжню.

До слова, так як Ратаковскі боїться зіпсувати волосся і обличчя, вона практично завжди позує без косметики і укладок. Також варто відзначити, що при такій фігурі, Емілі зовсім не любить спорт і її максимум – це заняття йогою або плаванням.

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