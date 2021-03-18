Знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, не скрывает своей любви к вредной еде

Стройная супермодель не имеет особых секретов красоты, она спокойно хвастается фигурой без одежды, гуляет на улице в лифчике вместо блузки или вообще в одном пиджаке. При этом плоский живот модели и ее формы всегда удивляли поклонников.

Все дело в том, что в сети довольно много фото с Ратаковски, которая любит вкусно поесть и не отказывает себе во вредной пище. Примечательно и то, что Эмили старается питаться сбалансированным меню, в котором есть всё: белки, углеводы и жиры.

Если же утром модель позволяет себе выпечку или булочки, то днем есть что-то легкое - салат или сэндвич. Всё это можно приправить свежим овощным соком. Как видно на фото в сети, бывают и неожиданные исключения, ведь девушка очень любит насыщенную пищу. Многие поражаются и формам Эмили, отмечаяя в комментариях "ух, какая сочная", говоря не только о блюдах на столе модели.

«Думаю, периодически можно позволять себе лишнего. Я не схожу с ума по чипсам, но люблю побаловать себя кексом или круассаном по утрам. Очень важно давать себе послабления, но вместе с тем думать о том, что входит в продукты, чем именно ты питаешься», - рассказывала раньше Ратаковски.

Раньше на фан-страницах Ратаковски появились последние лучшие фото со звездой, пока что не желающей говорить о себе. Так, пикантный кадр, на котором Эмили позировала в одном белье и тонкой майке получился достаточно лишним, ведь на фото звезда не скрывала себя настоящую.

К слову, так как Ратаковски боится испортить волосы и лицо, она практически всегда позирует без косметики и укладок. Также стоит отметить, что при такой фигуре, Эмили совсем не любит спорт и ее максимум – это занятия йогой или плаванием.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

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