Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала свій настрій

На фото Омович сиділа на кромці ванної. Дівчина була в повністю прозорому вбранні і без білизни, показавши пишні груди шостого розміру. Волосся у Олени залишилися розпущеним, а ніжку красуня одну зігнула, додаючи іскри кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нехай хоч на фото у мене буде гарний і радісний настрій",

"Ух, настрій хороший", "нехай і в житті буде", "Люблю тебе", "Чому так мало сторіс", "нормальні кулі", " після того як ми побачили це фото, у всіх тепер гарний і радісний настрій. Спасибі", "яке ж у вас гарне тіло, можна собі фото роздрукувати і повісити в кімнаті як мотивацію займатися спортом і працювати більше", "Доброго ранку, прекрасна Олена", "не видаляй це фото", "Instagram буде в люті".

Ми писали, що відома модель Олена Омович, яку називають Українською Кардашьян, блиснула бюстом в халатику.

Цього разу модель постала в одному шовковому халатику, під яким не було білизни. Великий бюст визирав і притягував погляд.

Акценту вирізу додав кулончик на шиї.

Халатик був коротким, саме тому в результаті оголилися стрункі ніжки.

Нагадаємо, українська Кардашьян покрасувалася без білизни, знявши навіть халатик

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