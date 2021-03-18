Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свое настроение

На фото Омович сидела на кромке ванной. Девушка была в полностью прозрачном наряде и без белья, показав пышную грудь шестого размера. Волосы у Алены остались распущенными, а ножку красотка одну согнула, добавляя искры кадру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пусть хоть на фото у меня будет хорошее и радостное настроение",

"Ух, настроение хорошее", "Пусть и в жизни будет", "Люблю тебя", "Почему так мало сторис", "Нормальные шары", "После того как мы увидели это фото, у всех теперь хорошее и радостное настроение. Спасибо", "Какое же у вас красивое тело, можно себе фото распечатать и повесить в комнате как мотивацию заниматься спортом и работать больше", "Доброе утро, прекрасная Алена", "Не удаляй это фото", "Инстаграм будет в ярости".

Мы писали, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, блеснула бюстом в халатике.

В этот раз модель предстала в одном шелковом халатике, под которым не было белья. Большой бюст выглядывал и притягивал взгляд.

Акцента вырезу прибавил кулончик на шее.

Халатик был коротким, именно поэтому в результате оголились стройные ножки.

Напомним, украинская Кардашьян покрасовалась без белья, сняв даже халатик

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