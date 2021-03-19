Екс-солістка ВІА Гри і переможниця останнього сезону "Танців з зірками" Санта Дімопулос показала безрозмірну гардеробну, в якій зберігає свої численні вбрання

Артистка поділилася домашніми кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як Санта грає зі своєю молодшою донькою Софією. Дівчинка тікає від мами, а потім намагається сховатися серед одягу.

"А де Софа? Ти ховаєшся? Ховайся, ховайся. Ку-ку, солодкий", - примовляє щаслива мама, поки її дочка розважається.

Однак, крім милих забав мами і дочки на цьому відео можна оцінити розміри Вбиральні Дімопулос. Так, судячи з відео, Санта зберігає свої наряди в окремій кімнаті, яка повністю заставлена полицями і вішалками з одягом.

Розміри приміщення виглядають дійсно переконливо. У такій кімнаті легко може сховатися не тільки маленька дитина.

Раніше ми писали, що Санта відвідала благодійний літературний вечір.

Читання Санта відвідала в досить скромному, але акуратному образі – в чорному гольфі і брюках Дімопулос виглядала дуже стримано, а мінімум макіяжу зробили її більш суворою на вигляд.

Крім співачки на заході були й інші українські зірки: Даша Астаф'єва, Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк, Валерія Гузема і не тільки.

Нагадаємо, схудла Дімопулос з "Танців з зірками" блиснула фігурою в чорному костюмі: "Жива краса".

Як повідомляла Politeka, фігуриста Дімопулос з "Танців з зірками" в прозорій сукні показала красу на вітрі: "Дуже хотілося...".

Також Politeka писала, що Санта Дімопулос в короткому топі показала, чому навчилася на "Танцях з зірками": "Крутіше тільки Майкл Джексон".