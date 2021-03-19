Экс-солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос показала безразмерную гардеробную, в которой хранит свои многочисленные наряды

Артистка поделилась домашними кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как Санта играет со своей младшей дочкой Софией. Девочка убегает от мамы, а затем пытается спрятаться среди одежды.

«А где Софа? Ты прячешься? Прячься, прячься. Ку-ку, сладкий», - приговаривает счастливая мама, пока ее дочка развлекается.

Однако, помимо милых забав мамы и дочери на этом видео можно оценить размеры гардеробной Димопулос. Так, судя по видео, Санта хранит свои наряды в отдельной комнате, которая полностью заставлена полками и вешалками с одеждой.

Размеры помещения выглядят действительно внушительно. В такой комнате легко может спрятаться не только маленький ребенок.

Ранее мы писали, что Санта посетила благотворительный литературный вечер.

Чтения Санта посетила в довольно скромном, но аккуратном образе – в черном гольфе и брюках Димопулос выглядела очень сдержанно, а минимум макияжа сделали ее более строгой на вид.

Помимо певицы на мероприятии были и другие украинские звезды: Даша Астафьева, Ольга Сумская, Тарас Цимбалюк, Валерия Гузема и не только.

Напомним, похудевшая Димопулос из "Танців з зірками" сверкнула фигурой в черном костюме: "Живая красота".

Как сообщала Politeka, фигуристая Димопулос из "Танців з зірками" в прозрачном платье показала красоту на ветру: "Очень хотелось...".

Также Politeka писала, что Санта Димопулос в коротком топе показала, чему научилась на "Танцях з зірками": "Круче только Майкл Джексон".