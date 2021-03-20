Київська модель Альона Омович знову порадувала шанувальників жарким фото в непристойній позі

Як пише Politeka.net, гаряча Київська модель і інста-діва Альона Омович підкорила мільйонну аудиторію в соцмережі своїми спекотними фотосесіями, перевтіленнями і епатажними витівками. красуня зробила безліч пластичних операцій і косметичних процедур, так що тепер активно хвалиться принадами в Instagram.

Так, цього разу Альона зняла себе перед дзеркалом на підлозі спальні, вона встала на карачки і вигнула спину так, що імплантати ледь не повискакували з сідниць. Перед камерою модель з'явилася, як завжди у відвертому вбранні - на ній світлі спортивні штани, які вона приспустила на попі, і сірий спортивний ліфчик, який ледь утримує силіконовий бюст. Волосся дівчини розпущене і укладене на одну сторону, а на її обличчі легкий макіяж і томний вигляд.

У підписі до фотографії Омович кокетливо написала:"Знайди ведмедя на фото". Фолловери тут же кинулися обговорювати знімок, засинаючи дівчину компліментами і жартами в коментарях до публікації. "Ух, це що за ягодички такі?", "Ведмедик ззаду прилаштувався", "Твердий вхід", "Super!", "Вау", "Красива", - пишуть в коментарях.

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