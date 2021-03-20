Киевская модель Алена Омович снова порадовала поклонников жарким фото в непристойной позе

Как пишет Politeka.net, горячая киевская модель и инста-дива Алена Омович покорила миллионную аудиторию в соцсети своими жаркими фотосессиями, перевоплощениями и эпатажными выходками. красотка сделала множество пластических операций и косметических процедур, так что теперь активно хвастается прелестями в Instagram.

Так, в этот раз Алена сняла себя перед зеркалом на полу спальни, она встала на четвереньки и выгнула спину так, что имплантаты едва не повыскакивали из ягодиц. Перед камерой модель появилась, как всегда в откровенном наряде – на ней светлые спортивные брюки, которые она приспустила на попе, и серый спортивный лифчик, который едва удерживает силиконовый бюст. Волосы девушки распущены и уложены на одну сторону, а на ее лице легкий макияж и томный вид.

В подписи к фотографии Омович кокетливо написала: "Найди медведя на фото". Фолловеры тут же кинулись обсуждать снимок, засыпая девушку комплиментами и шутками в комментариях к публикации. "Ух, это что за ягодички такие?", "Мишка сзади пристроился", "Твердый вход", "Super!", "Вау", "Красивая", - пишут в комментариях.

Напомним, украинская Кардашьян повеселилась на примерке, забыв о лифчике.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян без лифчика превзошла все ожидания, распахнув халатик.