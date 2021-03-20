Український ресторатор і телеведучий, учасник шостого сезону шоу "Танці з зірками" і учасник десятого сезону вокального шоу "Голос країни" Даніель Салем вразив перевтіленням
Як передає Politeka.net, Салем став учасником шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл". Хлопець зважився на сміливе перевтілення, перетворившись на Beyonce. В Instagram шоу з'явилося фото з Салемом в образі. На ньому красувалося золоте плаття, чорні колготки і перука з кучерявим волоссям. Він активно танцював, вражаючи публіку.
"Другим виступає Даніель Салем. Учасник пародіює легендарну співачку Beyonce. Як тобі таке перевтілення?",- підписали фото автори аккаунта.
У коментарях думка з приводу виступу артиста розділилися. Одним дуже сподобалося перевтілення, а інші назвали його занадто вульгарним.
Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" поніжилася серед квітів: "Олег Винник аж цілу пісню написав з цього приводу"
Худа Нікітюк збентежила виглядом в ночнушці й без макіяжу, такою Лесю мало хто бачив: "Відмінно?"
Сморигін із "Дизель Шоу" в образі Єлизавети ІІ протролив Полякову, співачка не змовчала: "Це просто розрив"
Розкута Анджеліна Джолі небезпечно нахилилася, ледь не виваливши своє "багатство" з декольте: "Любимо і хочемо..."
Марія Рак, яка закотила скандал на "Голосі країни", зізналася у хворобі, яку приховувала: "Було вже так погано..."
"Більше схожий на Амадора Лопеса", "вогонь", "класний", "Ахахахха, як круто", "Даніель! Вау! Шалене перевтілення!", "Відверто вульгарно (((фу!!", "Даніель просто неймовірний!!! Така робота!!! Фантастика!!! При його комплекції з такою легкістю рухатися! Браво!", "До сліз", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що в «Ліпсінк батл» вже встигли взяти участь багато українських зірок. Перевтілитися зважилися Олена Кравець, Маша Єфросиніна, Юрій Горбунов, Катерина Кухар та інші зірки.
Нагадаємо, що гарячий Даніель Салем посвітив м'язами і звів жінок з розуму: "Ах, який гарний!".
Як повідомляла Politeka, зірка "Танців з зірками" Даніель Салем потрапив у біду, кадри з місця ДТП: "не встиг...".
Також Politeka писала, що улюбленця Кароль з "Голосу країни" застукали за забороненими розвагами в Одесі: кадри потрапили в мережу.