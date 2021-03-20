Український ресторатор і телеведучий, учасник шостого сезону шоу "Танці з зірками" і учасник десятого сезону вокального шоу "Голос країни" Даніель Салем вразив перевтіленням

Як передає Politeka.net, Салем став учасником шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл". Хлопець зважився на сміливе перевтілення, перетворившись на Beyonce. В Instagram шоу з'явилося фото з Салемом в образі. На ньому красувалося золоте плаття, чорні колготки і перука з кучерявим волоссям. Він активно танцював, вражаючи публіку.

"Другим виступає Даніель Салем. Учасник пародіює легендарну співачку Beyonce. Як тобі таке перевтілення?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях думка з приводу виступу артиста розділилися. Одним дуже сподобалося перевтілення, а інші назвали його занадто вульгарним.

"Більше схожий на Амадора Лопеса", "вогонь", "класний", "Ахахахха, як круто", "Даніель! Вау! Шалене перевтілення!", "Відверто вульгарно (((фу!!", "Даніель просто неймовірний!!! Така робота!!! Фантастика!!! При його комплекції з такою легкістю рухатися! Браво!", "До сліз", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що в «Ліпсінк батл» вже встигли взяти участь багато українських зірок. Перевтілитися зважилися Олена Кравець, Маша Єфросиніна, Юрій Горбунов, Катерина Кухар та інші зірки.

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