Украинский ресторатор и телеведущий, участник шестого сезона шоу «Танцы со звездами» и участник десятого сезона вокального шоу «Голос страны» Даниэль Салем впечатлил перевоплощением

Как передает Politeka.net, Салем стал участником шоу звездных пародий «Липсинк батл». Парень решился на смелое перевоплощение, превратившись в Beyonce. В Инстаграм шоу появилось фото с Салемом в образе. На нем красовалось золотое платье, черные колготки и парик с кучерявыми волосами. Он активно танцевал, впечатляя публику.

«Вторым выступает Даниэль Салем. Участник пародирует легендарную певицу Beyonce. Как тебе такое перевоплощение?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях мнение по поводу выступления артиста разделились. Одним очень понравилось перевоплощение, а другие посчитали его слишком вульгарным.

«Больше похож на Амадора Лопеса», «Огонь», «Классный», «Ахахахха, как круто», «Даниэль! Вау! Безумное перевоплощение!», «Откровенно пошло(((фу!!», «Даниэль просто невероятный!!! Такой труд!!! Фантастика!!! При его комплекции с такой лёгкостью двигаться! Браво!», «До слез», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что в «Липсинк батл» уже успели принять участие многие украинские звезды. Перевоплотиться решились Елена Кравец, Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Екатерина Кухар и другие звезды.

Напомним, что горячий Даниэль Салем посветил мускулами и свел женщин с ума: "Ах, какой красивый!".

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