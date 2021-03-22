У Запорізькій області виявили тіло вченого Муц Луай Файсала, якого шукали чотири місяці
Як повідомили на офіційній сторінці арабської Діаспори в Facebook, тіло професора знайшли в лісосмузі села Володимирське (15 км.від Запоріжжя).
У листопаді 2020 року Муц Луай Файсала пообідав і вийшов з офісу, але додому так і не повернувся. За даними місцевого видання" Актуально", в день зникнення викладач сів у чорний автомобіль і більше не виходив на зв'язок.
Родичі і друзі стали бити тривогу через кілька днів після його зникнення.
За даними поліції, тіло професора було знайдено в ніч на 20 березня 2021 року.
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В арабській діаспорі Запорізької області повідомили, що тіло чоловіка впізнали. Дату і причину смерті професора повинна встановити судмедекспертиза.
Муц Луай Файсала протягом більш ніж двадцяти років займався з іноземними студентами. За даними сайту ЗНУ, був викладачем інженерного інституту університету, працював на кафедрі менеджменту організації та управління проектами.
Професор читав лекції Запорізьким студентам про менеджмент та адміністрування, а також викладав техніку адміністративної діяльності.
За даними арабської Діаспори, Муц залучався як перекладач до проведення слідчих дій у провадженнях, де фігурують іноземці. Його зникнення в діаспорі пов'язували саме з цією діяльністю.
У мережі висловлюють співчуття рідним і сумують такій втраті:
"Людину, якої немає,
Пам'ятатимемо ми довгі роки.
У наших душах він сонячне світло,
А в серцях наших неба він склепіння.
До всіх добрий і ласкавий Він був,
І роботу свою Він любив.
Всього в житті він сам домагався.
Справедливою Він був людиною.
Дуже мудрий з відкритою душею.
Пам'ятати будемо його багато років,
Він приніс багато світла з собою!»
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