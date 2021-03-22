У Запорізькій області виявили тіло вченого Муц Луай Файсала, якого шукали чотири місяці

Як повідомили на офіційній сторінці арабської Діаспори в Facebook, тіло професора знайшли в лісосмузі села Володимирське (15 км.від Запоріжжя).

У листопаді 2020 року Муц Луай Файсала пообідав і вийшов з офісу, але додому так і не повернувся. За даними місцевого видання" Актуально", в день зникнення викладач сів у чорний автомобіль і більше не виходив на зв'язок.

Родичі і друзі стали бити тривогу через кілька днів після його зникнення.

За даними поліції, тіло професора було знайдено в ніч на 20 березня 2021 року.

В арабській діаспорі Запорізької області повідомили, що тіло чоловіка впізнали. Дату і причину смерті професора повинна встановити судмедекспертиза.

Муц Луай Файсала протягом більш ніж двадцяти років займався з іноземними студентами. За даними сайту ЗНУ, був викладачем інженерного інституту університету, працював на кафедрі менеджменту організації та управління проектами.

Професор читав лекції Запорізьким студентам про менеджмент та адміністрування, а також викладав техніку адміністративної діяльності.

За даними арабської Діаспори, Муц залучався як перекладач до проведення слідчих дій у провадженнях, де фігурують іноземці. Його зникнення в діаспорі пов'язували саме з цією діяльністю.

У мережі висловлюють співчуття рідним і сумують такій втраті:

"Людину, якої немає,

Пам'ятатимемо ми довгі роки.

У наших душах він сонячне світло,

А в серцях наших неба він склепіння.

До всіх добрий і ласкавий Він був,

І роботу свою Він любив.

Всього в житті він сам домагався.

Справедливою Він був людиною.

Дуже мудрий з відкритою душею.

Пам'ятати будемо його багато років,

Він приніс багато світла з собою!»

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