В Запорожской области обнаружили тело ученого Муц Луай Файсала, которого искали четыре месяца

Как сообщили на официальной странице Арабской диаспоры в Facebook, тело профессора нашли в лесополосе села Владимирское (15 км. от Запорожья).

В ноябре 2020 года Муц Луай Файсала пообедал и вышел из офиса, но домой так и не вернулся. По данным местного издания "Актуально", в день исчезновения преподаватель сел в черный автомобиль и больше не выходил на связь.

Родственники и друзья стали бить тревогу через несколько дней после его исчезновения.

По данным полиции, тело профессора было найдено в ночь на 20 марта 2021 года.

В арабской диаспоре Запорожской области сообщили, что тело мужчины опознали. Дату и причину смерти профессора должна установить судмедэкспертиза.

Муц Луай Файсала в течение более чем двадцати лет занимался с иностранными студентами. По данным сайта ЗНУ, был преподавателем Инженерного института университела, работал на кафедре менеджмента организации и управления проектами.

Профессор читал лекции запорожским студентам о менеджменте и администрировании, а также преподавал технику административной деятельности.

По данным арабской диаспоры, Муц привлекался как переводчик к проведению следственных действий в производствах, где фигурируют иностранцы. Его исчезновение в диаспоре связывали именно с этой деятельностью.

В Сети выражают соболезнования родным и скорбят такой утрате:

«Человека, которого нет,

Будем помнить мы долгие годы.

В наших душах он солнечный свет,

А в сердцах наших неба он своды.

Ко всем добр и ласков он был,

И работу свою он любил.

Всего в жизни он сам добивался.

Справедливый он был человек.

Очень мудрый с открытой душою.

Помнить будем его много лет,

Он принёс много света с собою!»

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