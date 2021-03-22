В Запорожской области обнаружили тело ученого Муц Луай Файсала, которого искали четыре месяца
Как сообщили на официальной странице Арабской диаспоры в Facebook, тело профессора нашли в лесополосе села Владимирское (15 км. от Запорожья).
В ноябре 2020 года Муц Луай Файсала пообедал и вышел из офиса, но домой так и не вернулся. По данным местного издания "Актуально", в день исчезновения преподаватель сел в черный автомобиль и больше не выходил на связь.
Родственники и друзья стали бить тревогу через несколько дней после его исчезновения.
По данным полиции, тело профессора было найдено в ночь на 20 марта 2021 года.
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В арабской диаспоре Запорожской области сообщили, что тело мужчины опознали. Дату и причину смерти профессора должна установить судмедэкспертиза.
Муц Луай Файсала в течение более чем двадцати лет занимался с иностранными студентами. По данным сайта ЗНУ, был преподавателем Инженерного института университела, работал на кафедре менеджмента организации и управления проектами.
Профессор читал лекции запорожским студентам о менеджменте и администрировании, а также преподавал технику административной деятельности.
По данным арабской диаспоры, Муц привлекался как переводчик к проведению следственных действий в производствах, где фигурируют иностранцы. Его исчезновение в диаспоре связывали именно с этой деятельностью.
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«Человека, которого нет,
Будем помнить мы долгие годы.
В наших душах он солнечный свет,
А в сердцах наших неба он своды.
Ко всем добр и ласков он был,
И работу свою он любил.
Всего в жизни он сам добивался.
Справедливый он был человек.
Очень мудрый с открытой душою.
Помнить будем его много лет,
Он принёс много света с собою!»
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