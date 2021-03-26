Знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі навіть в ліжку зможе заінтригувати модним образом

Відома модель весь час приділяє новонародженому синові, тому в її профілі в Instagram показані саме фото з дитиною. Емілі все ще не з'являлася публічно в світ, тому фанатам цікаво, як же змінилася її фігура після пологів. Сама Ратаковскі вважає, що треба любити свої недоліки.

Проте, свого тіла і форм в цілому вона не соромиться. Як можна помітити на одному з фото, опублікованому на фан-акаунті, зірка з легкістю підкреслює свій бюст улюбленим способом. Ратаковскі просто не носить ліфчик і завжди робить акцент саме на цьому.

Так, цього разу Емілі показала домашній і затишний образ з ліжка, розкривши білу сорочку і демонструючи свої принади, модель підкреслила власну привабливість. Завдяки відсутності макіяжу і укладок, кадр вийшов. дуже вдалими і натуральним. Один з користувачів під постом також зазначив:"Це фото суцільна ніжність".

Оскільки всі бажають дізнатися, як же змінилася Ратаковскі після пологів, в мережі часто з'являються різні фото із зіркою, зроблені під час або до вагітності. Одними з таких кадрів стали особисті фото Емілі, яка позує вдома.

Дівчина позувала перед камерою в одній білій майці, яка злегка просвічувалася в зоні бюста. Причому Емілі це не бентежить, вона часто не носить ліфчик і активно виступає за природність, кажучи про те, що це нормально: любити себе такою.

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