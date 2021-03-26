Знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски даже в постели сможет заинтриговать модным образом

Известная модель все время уделяет новорожденному сыну, поэтому в ее профиле в Инстаграм показаны именно фото с ребенком. Эмили все еще не появлялась публично в свет, поэтому фанатам интересно, как же изменилась ее фигура после родов. Сама Ратаковски считает, что надо любить свои недостатки.

Тем не менее, своего тела и форм в целом она не стесняется. Как можно заметить на одном из фото, опубликованном на фан-аккаунте, звезда с легкостью подчеркивает свой бюст излюбленным способом. Ратаковски просто не носит лифчик и всегда делает акцент именно на этом.

Так, в этот раз Эмили показала домашний и уютный образ из постели, распахнув белую рубашку и демонстрируя свои прелести, модель подчеркнула собственную привлекательность. Благодаря отсутствию макияжа и укладок, кадр вышел. очень удачными и натуральным. Один из пользователей под постом также отметил: "Это фото сплошная нежность".

Поскольку все желают узнать, как же изменилась Ратаковски после родов, в сети часто появляются разные фото со звездой, сделанные во время или до беременности. Одними из таких кадров стали личные фото Эмили, позирующей дома.

Девушка позировала перед камерой в одной белой майке, которая слегка просвечивалась в зоне бюста. Причем Эмили это не смущает, она часто не носит лифчик и активно выступает за естественность, говоря о том, что это нормально: любить себя такой.

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