Астролог Павло Глоба визначив знаки Зодіаку, які зіткнуться з труднощами найближчим часом

Так, за словами астролога, період з 30 березня по 4 квітня може обернутися невдачами для чотирьох представників зодіакального кола, передає Slovofraza.



Тілець



Народжені під цим сузір'ям будуть переживати не найкращий час. 31 Березня Глоба називає найбільш несприятливим днем для вас. Негаразди дошкуляють Тельців і протягом усього тижня. Астролог радить бути максимально обережними на роботі і в особистих справах. Все налагодиться лише 3-4 квітня.

Рак

Глоба попереджає, що цей тиждень стане для вас невдалою в плані ризиків і фінансів. За його словами, подолати проблеми буде найпростіше 30 і 31 березня, оскільки далі все тільки посилиться.



Терези



Вже з перших днів Цього тижня ви відчуєте дискомфорт. Глоба попереджає, що сварки на роботі і з близькими можуть посприяти початку темної смуги у Вашому житті. Тому будьте більш дипломатичними і по можливості уникайте конфліктних ситуацій.





Козоріг

Початок квітня не буде райдужним і для представників цього знака Зодіаку. За словами фахівця, ви повинні зосередиться на сім'ї в цей період. Розв'язання сімейних проблем - ваш головний пріоритет на найближчі дні.

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