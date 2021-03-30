Астролог Павел Глоба определил знаки Зодиака, которые столкнутся с трудностями в ближайшие дни

Так, по словам астролога, период с 30 марта по 4 апреля может обернуться неудачами для четырех представителей Зодиакального круга, передает Slovofraza.



Телец



Рожденные под этим созвездием будут переживать не лучшее время. 31 марта Глоба называет самым неблагоприятным днем для вас. Неурядицы будут донимать Тельцов и на протяжении всей недели. Астролог советует быть максимально острожными на работе и в личных делах. Все наладится лишь 3-4 апреля.

Рак

Глоба предупреждает, что эта неделя станет для вас неудачной в плане рисков и финансов. По его словам, преодолеть проблемы будет проще всего 30 и 31 марта, так как дальше все только усугубится.



Весы



Уже с первых дней этой недели вы почувствуете дискомфорт. Глоба предупреждает, что ссоры на работе и с близкими могут поспособствовать началу темной полосы в вашей жизни. Поэтому будьте более дипломатичными и по возможности избегайте конфликтных ситуаций.





Козерог

Начало апреля не будет радужным и для представителей этого знака Зодиака. По словам специалиста, вы должны сосредоточится на семье в этот период. Решение семейных проблем - это ваш главный приоритет на ближайшие дни.

Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.



